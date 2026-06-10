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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Telefonanschluss der Polizei gestört - Der Notruf ist nicht betroffen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizeiwache Lüdenscheid ist derzeit von einer regionalen Telefonstörung betroffen. Der Notruf 110 funktioniert problemlos! Wer einen bestimmten Ansprechpartner benötigt, der muss folgende Rufnummer wählen: 02371/9199 - dann die "0" oder die die bekannte Durchwahl verwenden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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