POL-MK: Telefonanschluss der Polizei gestört - Der Notruf ist nicht betroffen

Menden (ots) - Ein unbekannter Täter erbeutete gestern Abend Bargeld aus einer Tankstelle an der Fröndenberger Straße. Kurz vor 22 Uhr betrat der Maskierte den Verkaufsraum und ließ sich unter Vorhalt einer vermeintlichen Pistole das Geld aus der Kasse aushändigen. Danach flüchtete er zu Fuß über die Ruhrbrücke Richtung Fröndenberg. Die Polizei leitete eine ...

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