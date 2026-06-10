Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Telefonanschluss der Polizei gestört - Der Notruf ist nicht betroffen
Lüdenscheid (ots)
Die Polizeiwache Lüdenscheid ist derzeit von einer regionalen Telefonstörung betroffen. Der Notruf 110 funktioniert problemlos! Wer einen bestimmten Ansprechpartner benötigt, der muss folgende Rufnummer wählen: 02371/9199 - dann die "0" oder die die bekannte Durchwahl verwenden. (cris)
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