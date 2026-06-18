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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 56-Jährige nach Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Veistraße zog sich eine 56-jährige Renault-Fahrerin am Mittwoch, 17. Juni, leichte Verletzungen zu.

Die Beckumerin befuhr gegen 9.10 Uhr mit ihrem Pkw die Veistraße in östlicher Richtung. Sie übersah einen geparkten BMW am rechten Fahrbahnrand, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fahrerin zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 23.500 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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