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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sicher in den Urlaub: Polizei Hamm bietet kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen an

Hamm (ots)

Kurz vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen lädt die Polizei Hamm im Rahmen der Aktion "Ferienreiseverkehr" zu einer kostenlosen Wiegeaktion ein.

Am Donnerstag, 2. Juli, können alle Urlauber in der Zeit von 15 Uhr bis 19.30 Uhr auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz in Hamm ihre Wohnmobile, Wohnwagen sowie Pkw mit Anhängern wiegen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch sollte die Zulassungsbescheinigung Teil I mitgebracht werden.

Viele Reisende unterschätzen das tatsächliche Gewicht ihrer Fahrzeuge. Durch Gepäck, Wasser- und Gasvorräte wird die zulässige Gesamtmasse schnell überschritten. Ziel der Aktion ist es, frühzeitig über richtige Beladung und Ladungssicherung zu informieren und so die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Vor Ort stehen Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes sowie Expertinnen und Experten der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention für Fragen zur Verfügung. Sie geben praktische Hinweise für eine sichere Reise, zum Verhalten im Straßenverkehr, zur Sicherung von Kindern und Haustieren sowie zum Schutz des eigenen Hauses während der Urlaubszeit.

Eine weitere Wiegeaktion findet am Donnerstag, 16. Juli, ebenfalls von 15 Uhr bis 19.30 Uhr am gleichen Ort statt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, das kostenfreie Angebot zu nutzen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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