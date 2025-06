Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht Wochenende der Polizei Adenau

Am zurückliegenden Wochenende von Freitag, den 27.06.2025, bis zum Sonntag, den 29.06.2025, ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau insgesamt 17 Verkehrsunfälle, davon 5 Unfälle mit Verletzten sowie ein Unfall mit tödlichem Ausgang, über den bereits gesondert berichtet wurde. Bei den 5 Unfällen mit Verletzten waren in 4 Fällen Motorradfahrer beteiligt. Bei einem dieser Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern kam es am Sonntag, 29.06.2025 gegen 15.10 Uhr auf der B 258 zwischen Adenau und Quiddelbach zu einem Zusammenstoß zwischen 2 Motorradfahren, die in den Gegenverkehr gerieten und dort mit drei weiteren Motoradfahrern zusammenstießen. Alle 5 Motorradfahrer wurden schwer verletzt.

Am Freitag, 27.06.2025 wurde ein 55-jähriger Autofahrer in Adenau kontrolliert und es wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen, was durch einen Atemalkoholtest deutlich bestätigt wurde. Der Vorwurf der Trunkenheit im Straßenverkehr ergab sich daraus und daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde zwecks Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Schuld, Hauptstraße ein geparkter Transporter einer Firma aufgebrochen und daraus wurden mehrere Bosch-Akkuwerkzeuge entwendet. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Rund um den Nürburgring herrschte zeitweise hohes Verkehrsaufkommen durch rennsportaffine Besucher. Einzelne Verstöße wie zum Beispiel Driften oder unnötiger Lärm, wurden durch gezielte Kontrollen geahndet. Es wurden Anzeigen erfasst, Sicherheitsleistungen erhoben und in zwei Fällen Platzverweise erteilt.

