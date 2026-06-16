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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Knappenstraße

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 15. Juni, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 19 Uhr, einen geparkten BMW an der Knappenstraße.

Der Wagen wies an der vorderen Beifahrerseite mehrere Lackbeschädigungen auf.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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