Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch innerhalb von 30 Minuten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine Wohnung an der Hohenhöveler Straße war am Montag, 158. Juni, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrechern. Durch Aufhebeln der Eingangstür verschafften sie sich unbefugten Zutritt zur Wohnung. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Bargeld.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell