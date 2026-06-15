Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Wiethausstraße

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 11. Juni, 12.45 Uhr, bis Freitag, 12. Juni, 10.35 Uhr, wurde ein schwarzer Toyota auf der Wiethausstraße beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete.

Die Fahrzeughalterin stellte die Kratzspuren an der Fahrzeugfront fest und meldete dies der Polizei.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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