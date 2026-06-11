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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf Parkplatz am Vennweg

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Vennweg;

Unfallzeit: 10.06.2026, zwischen 08.02 Uhr und 12.50 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Eine Verkehrsteilnehmerin stellte ihren Audi A6 am Mittwoch gegen 08:00 Uhr auf dem Parkplatz am Vennweg ab. Gegen 12:50 Uhr kam sie zu ihrem Auto zurück und konnte sehen, dass ein roter Kleinwagen von der Örtlichkeit wegfuhr. Dieser Pkw, möglicherweise ein Peugeot, befand sich zuvor links neben ihrem Fahrzeug. An ihrem Wagen befanden sich rote Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des roten Kleinwagens sowie weitere Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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