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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ablenkung durchs Smartphone - 17-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Freitag, 12. Juni, bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu.

Der Jugendliche befuhr gegen 17.35 Uhr mit seinem E-Scooter die Bradfordstraße in südlicher Richtung. Hierbei stieß er mit einem geparkten Pkw zusammen und stürzte über den Lenker. Laut Zeugenaussagen war er während der Fahrt von seinem Smartphone abgelenkt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Die Polizei weist in diesem Zuge erneut darauf hin, dass die Nutzung eines Smartphones während der Fahrt mit einem E-Scooter erhebliche Gefahren birgt. Bereits ein kurzer Blick auf das Display kann dazu führen, dass Hindernisse, andere Verkehrsteilnehmer oder Veränderungen der Fahrbahn zu spät erkannt werden. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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