Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Ahlener Straße

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 11. Juni, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr einen geparkten Audi auf der Ahlener Straße in Höhe der Kleine Amtsstraße. Der Pkw wies Beschädigungen an der hinteren linken Beifahrertür auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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