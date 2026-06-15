Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte bestehlen 28-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise

Hamm-Rhynern (ots)

Drei unbekannte Tatverdächtige flüchteten am Samstag, 13. Juni, zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr von einem Feldweg nahe der Straße "Zur Schönen Aussicht". Zuvor hatten sie einen 28-jährigen Mann aus Hamm verletzt und unter anderem seine Brieftasche sowie sein Fahrrad entwendet.

Der Mann aus Hamm war mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg an der Straße "Zur Schönen Aussicht" unterwegs, als ihm drei Unbekannte mit zwei Fahrrädern den Weg versperrten. Sie sprachen ihn an und warfen ihm vor, dass er über einen Messenger-Dienst mit Personen in Kontakt stehe und man damit nicht einverstanden sei.

Anschließend zerrten sie den 28-Jährigen vom Fahrrad und griffen ihn mit Schlägen an.

Danach nahmen die drei Unbekannten den Rucksack des 28-Jährigen, seine Smartwatch sowie seine Brieftasche an sich und entwendeten ebenfalls sein Fahrrad.

Die drei Männer flüchteten auf den Fahrrädern in Richtung Rhynern-Zentrum. Dabei führte ein Tatverdächtiger das dunkelgraue Pegasus-Fahrrad des Geschädigten.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Sie sind alle zwischen 20 und 25 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und haben eine schlanke Statur.

Zur Tatzeit waren sie mit schwarzen Jacken, schwarzen Jogginghosen, schwarzen Schuhen sowie schwarzen Mützen bekleidet und trugen eine schwarze medizinische Maske vor dem Gesicht.

Der 28-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

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