Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stürzen auf Gehweg - Zwei Personen verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (02.06.) ereignete sich um 15.15 Uhr an der Goebenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann aus Bünde fuhr mit seinem Pedelec auf der Goebenstraße in Richtung B239. Er beabsichtigte, kurz vor der Einmündung zur Bünder Straße von der Straße auf den Gehweg zu wechseln. Dabei verlor er an der Kante des dort abgesenkten Bordsteins die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Ein 71-jähriger Hiddenhauser fuhr zum Unfallzeitpunkt hinter dem Bünder und stieß mit seinem Pedelec gegen den am Boden liegenden Mann und kam daraufhin ebenfalls zu Fall. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pedelecs entstand jeweils nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell