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POL-HF: Auftakt der Bürgermeistergespräche im Kreis Herford

POL-HF: Auftakt der Bürgermeistergespräche im Kreis Herford
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Enger - bitte kreisweit veröffentlichen (ots)

(tl) Vergangene Woche war Polizeidirektor Christian Lübke, neuer Abteilungsleiter der Polizei der Kreispolizeibehörde Herford, zu Gast im Rathaus der Widukindstadt Enger. Dort traf er Bürgermeister Stefan Böske zu einem ersten persönlichen Austausch. Das Gespräch in Enger bildet den Auftakt für eine Reihe von Terminen, die Christian Lübke in den kommenden Wochen mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Kreis Herford führen wird. Im Mittelpunkt standen aktuelle Fragen rund um die Sicherheit, die Präsenz der Polizei vor Ort sowie die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei. Darüber hinaus ging es um Themen, die die Menschen in den Kommunen bewegen. Ein gelungener Auftakt für den weiteren Austausch zu Fragen der Sicherheit und des guten Miteinanders im Kreis Herford.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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