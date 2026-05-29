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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Sprinter drängt PKW zur Seite

Herford (ots)

(um) Gestern, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht an der Vlothoer Straße bei der das Verkehrskommissariat um Zeugenmeldungen bittet. Zur Unfallzeit fuhr ein 24-Jähriger in einem VW Passat auf der Vlothoer Straße Richtung Vlotho. An dem bewaldeten Bergstück in Höhe der Einmündung Oberer Hamscheberg überholte ihn ein Sprinter, der es eilig zu haben schien. Der Überholvorgang war dort nicht erlaubt, da eine durchgezogene Linie plus Verkehrszeichen ein Überholverbot anordnen. In diesem Moment kam es zum Gegenverkehr, sodass der Sprinter plötzlich nach rechts wieder in die Fahrspur zog. Trotz dem Versuch eines Ausweich- und Bremsmanövers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Passat kam dabei von der Straße ab und landete am Ende vor einem Baum. Der Sprinterfahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung, geschweige den um die Versorgung eines Verletzten zu kümmern, fort. Die Beamten wendeten zu Unfallaufnahme das sog. Monobildverfahren an. Der Fahrer verletze sich bei diesem Unfall zum Glück nur leicht. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang des Unfalls um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Die Beamten stellten zwecks Spurensicherung den PKW sicher. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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