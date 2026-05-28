Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Kleinkraftrad - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine Frau aus Bünde stellte am Dienstag (26.05.), gegen 16.00 Uhr den Diebstahl ihres Rollers fest. Das Fahrzeug hatte sie auf dem Hof ihres Wohnhauses an der Hindenburgstraße abgestellt. Die Bünderin hatte den Roller der Marke Generic letztmalig am Montagmittag gegen 12.00 Uhr gesehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

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