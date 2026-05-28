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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Eine Person verletzt

Enger (ots)

(jd) Am Mittwochmorgen (27.05.) ereignete sich im Bereich der Meller Straße ein Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Herforder fuhr mit seinem Seat gegen 5.46 Uhr in Richtung Dreyen. Er beabsichtigte an einer Kreuzung nach links abzubiegen und musste sein Fahrzeug daher verkehrsbedingt abbremsen. Unmittelbar hinter ihm befand sich ein 27-jähriger Engeraner mit seinem Ford, dem es nicht mehr gelang, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem der 43-Jährige leicht verletzt wurde. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde der Herforder in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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