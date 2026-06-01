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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mitsubishi prallt gegen Pedelec-Fahrerin - Bad Salzuflerin schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Freitagmittag (29.5.) ereignete sich am Herforder Weddingufer ein Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Frau aus Bad Salzuflen fuhr auf der dortigen Fahrradstraße mit ihrem Pedelec. Aus einer Grundstücksaufahrt fuhr ein Herforder mit seinem Mitsubishi rückwärts auf die Straße. Bei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die Frau stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 5200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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