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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Inhaber eines Gebäudes an der Elverdisser Straße stellte am Samstagmorgen (30.05.), gegen 6.45 Uhr einen Einbruch fest. Bisher unbekannte Täter schlugen das Fenster eines Büros mit einem Gegenstand ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Durchsicht durch den Eigentümer konnte eine erste Aufstellung des Diebesgutes gemacht werden: Demnach gelang es den Unbekannten, Bargeld, Schmuck und Gold zu entwenden. Außerdem nahmen sie die Zulassungsbescheinigungen von zwei Autos sowie zwei Anhägern an sich. Beim Verlassen des Gebäudes nutzen sie den Haupteingang und ließen die Tür offen stehen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Samstag etwas Auffälliges an der Elverdisser Straße beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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