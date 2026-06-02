Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine Anwohnerin hörte am Sonntagmorgen (31.05.), um 5.10 Uhr ein klirrendes Geräusch. Die Frau sah draußen nach dem Rechten und bemerkte zwei maskierte Personen, die aus Richtung eines Kindergartens an der Straße Dorfplatz über ein Feld flüchteten. Die Frau verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass eine Fensterscheibe des Kindergartens offenstand. Die beiden unbekannten Täter beschädigten offensichtlich ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Ehe sie das Gebäude wieder verließen, verschütteten sie eine Flüssigkeit im Bereich des beschädigten Fensters. Eine Auflistung des möglichen Diebesguts ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Personen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

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