POL-HAM: 25-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt
Hamm-Heessen (ots)
Die 25-Jährige befuhr am Montag, 15. Juni, gegen 21.30 Uhr den Gehweg der Heessener Straße in östlicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf Höhe der Straße An der Mattenbecke zu einem Alleinunfall, wodurch die junge Frau stürzte. Sie verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. (bf)
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