POL-HAM: 25-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Drei unbekannte Tatverdächtige flüchteten am Samstag, 13. Juni, zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr von einem Feldweg nahe der Straße "Zur Schönen Aussicht". Zuvor hatten sie einen 28-jährigen Mann aus Hamm verletzt und unter anderem seine Brieftasche sowie sein Fahrrad entwendet. Der Mann aus Hamm war mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg an der ...

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