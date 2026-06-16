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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 25-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Die 25-Jährige befuhr am Montag, 15. Juni, gegen 21.30 Uhr den Gehweg der Heessener Straße in östlicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf Höhe der Straße An der Mattenbecke zu einem Alleinunfall, wodurch die junge Frau stürzte. Sie verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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