Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 15. Juni, war die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Steinstraße in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.45 Uhr das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem die Einbrecher die Tür gewaltsam geöffnet und sich so Zugang zur Wohnung verschafft hatten, durchsuchten sie die Räume. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck als Diebesgut.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (rv)

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