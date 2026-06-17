POL-HAM: 19-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt
Hamm-Heessen (ots)
Mit schweren Verletzungen kam ein 19-jähriger Hammer am Dienstag, 16. Juni, nach einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße in ein Hammer Krankenhaus.
Ein 36-jähriger Audi-Fahrer aus Hamm befuhr gegen 18.20 Uhr die Münsterstraße in nördliche Richtung und beabsichtigte, im Bereich der Max-Heinold-Straße nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen.
Zeitgleich befuhr der 19-Jährige mit seinem E-Scooter den östlichen Geh- und Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Richtung Süden.
Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Audi-Fahrer und dem E-Scooter-Fahrer, für den kein gültiger Versicherungsschutz vorlag.
Hierbei verletzte sich der 19-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in zur stationären Behandlung ein Hammer Krankenhaus. (rv)
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