POL-HAM: Unfall zwischen E-Scooter und Pedelec
Hamm-Mitte (ots)
Durch den Zusammenstoß eines E-Scooters und eines Pedelecs verletzten sich am Mittwoch, 17. Juni, zwei Personen leicht.
Der 35-jährige Pedelec-Fahrer befuhr gegen 9.10 Uhr den Caldenhofer Weg in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Straße "Im Hüls" kam ihm ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer entgegen. Als dieser auf sein Handy schaute und dadurch kurz abgelenkt war, kreuzte er den Weg des Pedelec-Fahrers. Es kam zur Kollision. Dabei zogen sich beide Personen leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der 35-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.
Die Polizei weist in diesem Zuge erneut darauf hin, dass die Nutzung eines Smartphones während der Fahrt mit einem E-Scooter erhebliche Gefahren birgt. Bereits ein kurzer Blick auf das Display kann dazu führen, dass Hindernisse, andere Verkehrsteilnehmer oder Veränderungen der Fahrbahn zu spät erkannt werden. (bf)
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