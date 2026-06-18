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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall zwischen E-Scooter und Pedelec

Hamm-Mitte (ots)

Durch den Zusammenstoß eines E-Scooters und eines Pedelecs verletzten sich am Mittwoch, 17. Juni, zwei Personen leicht.

Der 35-jährige Pedelec-Fahrer befuhr gegen 9.10 Uhr den Caldenhofer Weg in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Straße "Im Hüls" kam ihm ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer entgegen. Als dieser auf sein Handy schaute und dadurch kurz abgelenkt war, kreuzte er den Weg des Pedelec-Fahrers. Es kam zur Kollision. Dabei zogen sich beide Personen leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der 35-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei weist in diesem Zuge erneut darauf hin, dass die Nutzung eines Smartphones während der Fahrt mit einem E-Scooter erhebliche Gefahren birgt. Bereits ein kurzer Blick auf das Display kann dazu führen, dass Hindernisse, andere Verkehrsteilnehmer oder Veränderungen der Fahrbahn zu spät erkannt werden. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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