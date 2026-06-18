PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch beim Intensivpflegedienst

Hamm-Mitte (ots)

Das Büro eines Intensivpflegedienstes am Caldenhofer Weg war in der Zeit von Dienstag, 15. Juni, 15 Uhr bis Mittwoch, 17. Juni, 7.10 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Durch Aufhebeln eines Fensters sind die Täter in das Bürogebäude gelangt. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke. Angaben über entwendete Gegenstände können derzeit noch nicht getätigt werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 08:07

    POL-HAM: Unfall zwischen E-Scooter und Pedelec

    Hamm-Mitte (ots) - Durch den Zusammenstoß eines E-Scooters und eines Pedelecs verletzten sich am Mittwoch, 17. Juni, zwei Personen leicht. Der 35-jährige Pedelec-Fahrer befuhr gegen 9.10 Uhr den Caldenhofer Weg in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Straße "Im Hüls" kam ihm ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer entgegen. Als dieser auf sein Handy schaute und dadurch kurz abgelenkt war, kreuzte er den Weg des ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 07:53

    POL-HAM: 19-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Mit schweren Verletzungen kam ein 19-jähriger Hammer am Dienstag, 16. Juni, nach einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße in ein Hammer Krankenhaus. Ein 36-jähriger Audi-Fahrer aus Hamm befuhr gegen 18.20 Uhr die Münsterstraße in nördliche Richtung und beabsichtigte, im Bereich der Max-Heinold-Straße nach rechts in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren