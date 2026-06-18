Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch beim Intensivpflegedienst

Hamm-Mitte (ots)

Das Büro eines Intensivpflegedienstes am Caldenhofer Weg war in der Zeit von Dienstag, 15. Juni, 15 Uhr bis Mittwoch, 17. Juni, 7.10 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Durch Aufhebeln eines Fensters sind die Täter in das Bürogebäude gelangt. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke. Angaben über entwendete Gegenstände können derzeit noch nicht getätigt werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (bf)

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