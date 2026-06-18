Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Waschanlage

Hamm-Uentrop (ots)

In der Zeit von 7.12 Uhr bis 7.45 Uhr war eine Waschanlage an der Zollstraße am Mittwochmorgen, dem 17. Juni, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt, indem sie eine Tür aufbrachen. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und entwendeten einen Kompressorlüfter sowie Bargeld.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

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