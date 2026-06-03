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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer verletzt zwei Polizisten

Schalksmühle (ots)

Ein 43-jähriger randalierte in der Nacht zu Dienstag im Flur eines Mehrfamilienhauses am Eschenweg. Als die Polizei hinzukam, richtete sich seine Aggression gegen die Beamten. Er stieß Beleidigungen aus, bedrohte sie und musste schließlich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich mit Leibeskräften, schlug und trat nach den Polizisten und verletzte zwei Beamte leicht. Der alkoholisierte Schalksmühler schlief seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle aus und wurde wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung angezeigt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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