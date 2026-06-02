Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen in Lüdenscheid und Menden: Zahlreiche Verstöße registriert^

Märkischer Kreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde kontrollierte heute in Lüdenscheid und Menden die Geschwindigkeit. Insgesamt passierten 959 Fahrzeuge die vier Radarmessstellen. Die Beamten stellten dabei zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

In Lüdenscheid stand die Radaranlage zunächst von 07:15 Uhr bis 10:05 Uhr an der Kölner Straße außerhalb geschlossener Ortschaften. Von 495 gemessenen Fahrzeugen waren 33 zu schnell unterwegs. Sie kamen mit einem Verwarngeld davon. Ein Pkw mit MK-Kennzeichen fiel hier als Spitzenreiter mit 48 km/h bei erlaubten 30 km/h auf.

Im Anschluss verlagerten die Einsatzkräfte die Messstelle von 10:40 Uhr bis 12:50 Uhr in den Honseler Bruch. Innerhalb geschlossener Ortschaften wurden 244 Fahrzeuge kontrolliert. Es folgten 19 Verwarngelder und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 50 km/h statt der erlaubten 30 km/h, gemessen bei einem Pkw aus dem MK.

In Menden-Lendringsen kontrollierte die Polizei von 07:35 Uhr bis 08:55 Uhr den Verkehr auf der Clemens-Brentano-Straße. In der Tempo-30-Zone registrierten die Beamten 77 Fahrzeuge. Neun Fahrer zahlten ein Verwarngeld, ein weiterer erhielt eine Anzeige. Ein einheimischer Pkw (MK) passierte die Messstelle innerorts mit 53 km/h.

Die vierte Kontrolle fand zwischen 09:50 Uhr und 12:15 Uhr auf dem Oesberner Weg in Oesbern statt. Außerhalb geschlossener Ortschaften passierten 143 Fahrzeuge die Messstelle. Die Bilanz hier: neun Verwarngelder und acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Trauriger Spitzenreiter war ein Pkw mit MK-Kennzeichen, der bei erlaubten 50 km/h mit 80 km/h gemessen wurde.

Fahrverbote mussten an diesem Tag an keiner der Messstellen ausgesprochen werden. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen im Kreisgebiet an, um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft zu senken. (dill)

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