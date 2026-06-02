Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Lagerhalle
Kierspe (ots)
An der Waldheimstraße sind Unbekannte in eine Lagerhalle eingebrochen. Zwischen vergangenem Montag und gestern Mittag hebelten sie an einer Tür und beschädigten mehrere Fenster. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 0235491990 um Hinweise. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell