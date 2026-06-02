POL-MK: Einbruch in Lagerhalle

Iserlohn (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh wurden Kupferkabel an der Westfalenstraße entwendet. Unbekannte trennten die Kabel an einer Baustelle ab. Nun sucht die Polizei Zeugen. An der Grüner Talstraße machte man sich über das Wochenende zudem an dem Tor eines Firmengeländes zu schaffen. Vermutlich sollte auch hier etwas gestohlen werden, jedoch gelangte man offenbar nicht auf das Gelände. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

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