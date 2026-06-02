POL-MK: Hinweise zu Dieben gesucht

Menden (ots) - Ein 67-Jähriger wurde nach dem Austausch intimer Bilder um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Eine ihm unbekannte Nummer meldete sich mit dem Bild einer Frau bei WhatsApp und man tauschte sich über den Messenger aus. Dabei versandte der Mendener auch intime Aufnahmen. Diese nutzte die unbekannte Person und erpresste so Geld. Der Mendener wurde zum Kauf von Gutscheinkarten genötigt. Als er nicht ...

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