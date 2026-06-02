Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fünf Messstellen: Geschwindigkeit kontrolliert

Iserlohn/ Hemer (ots)

Die Polizei hat am Montag, 01.06.2026, Geschwindigkeitskontrollen im Raum Iserlohn und Hemer durchgeführt. Insgesamt passierten 876 Fahrzeuge die fünf Messstellen. Die Beamten registrierten zahlreiche Verstöße, Fahrverbote fielen jedoch nicht an. Die Kontrollen begannen morgens auf der Grüner Talstraße in Iserlohn. Zwischen 7.25 Uhr und 8.40 Uhr wurden 100 Fahrzeuge gemessen. Drei Fahrer blieben im Verwarngeldbereich. Der Spitzenreiter, ein Pkw aus Bochum (BO), war innerorts mit 62 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs.

Anschließend verlagerten die Einsatzkräfte die Messstelle auf die Dortmunder Straße (B 233). Von 9.10 Uhr bis 10.40 Uhr wurden hier 264 Fahrzeuge kontrolliert. Zwölf Fahrer waren zu schnell. Der höchste Messwert lag außerorts bei 87 km/h bei erlaubten 70 km/h. Das betroffene Fahrzeug war ein Pkw mit dem Kennzeichen des Märkischen Kreises (MK).

In Hemer-Bredenbruch folgte ab Mittag die dritte Kontrolle. Auf der Ihmerter Straße passierten zwischen 12.15 Uhr und 14.10 Uhr 212 Fahrzeuge die Messstelle. Hier stellten die Beamten 20 Verwarngeldverstöße und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen fest. Ein Pkw aus dem Märkischen Kreis (MK) fiel innerorts mit 55 km/h in einer 30er-Zone negativ auf.

Am Nachmittag gerieten Motorradfahrer ins Visier. Auf der Ruhrtalstraße in Iserlohn-Rheinen wurden von 14.10 Uhr und 16.40 Uhr 200 Fahrzeuge gemessen. Es kam zu 13 Verwarngeldern und einer Anzeige. Ein Kraftrad aus dem Kreis Mettmann (ME) führte die Statistik an. Es wurde außerorts mit 52 km/h statt der zulässigen 30 km/h erfasst.

Die letzte Messung fand auf der Schützenstraße in Iserlohn-Sümmern statt. Zwischen 17 Uhr und 18.20 Uhr kontrollierte die Polizei 100 Fahrzeuge. Bilanz hier: 18 Verwarngelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw wurde innerorts mit 53 km/h in der 30er-Zone gemessen.

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