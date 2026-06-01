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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Verfolgungsfahrt

Iserlohn (ots)

Nach einer riskanten Fahrt durch Iserlohn am Freitag sucht die Polizei Zeugen. Gegen 23.20 Uhr fiel Streifenbeamten am Hohler Weg ein Pkw mit defektem Licht auf. Anstatt auf die Anhaltesignale zu reagieren, fuhr der 23 Jahre alte Fahrzeugführer aus Iserlohnn zügig durch die Innenstadt davon. Dabei waren auch rote Ampeln kein Hindernis. In der Weststraße wurden er und seine drei Beifahrer (23 / 24 Jahre aus Iserlohn, 21 Jahre aus Werdohl) dann schließlich gestoppt. Fahrzeug und Führerschein wurden sichergestellt, es folgt ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsgefährdung. Zu eben dieser werden nun Zeugen gesucht. Wer hat die riskante Fahrweise beobachtet? Hinweise an die 0237191990. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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