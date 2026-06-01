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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zum Blaulichtkino

Iserlohn (ots)

Am Mittwoch geht das Blaulichtkino im Filmpalast Iserlohn in die nächste Runde! Mit spaßigen Kurzfilmen und spannenden Gesprächen auf der Bühne informiert die Polizei vor dem Filmstart zu aktuellen Themen. Am Mittwoch geht es um Überladung und den Ferienverkehr. Interesse geweckt? Ab 13 Uhr ist das Foyer geöffnet, um 14 Uhr geht es dann los. Tickets gibt es vor Ort und über die Website des Filmpalasts Iserlohn. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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