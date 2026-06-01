POL-MK: Vermisster Elfjähriger wohlbehalten gefunden

Halver (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurden mehrere Fahrzeuge durchwühlt. An der Tauberstraße erbeuteten Unbekannte aus zwei Fahrzeugen eine Geldbörse mit diversen Karten und Dokumenten sowie mehrere Smartphone-Ladekabel. An der Südstraße machte sich ein Unbekannter zwischen 3.18 und 3.26 Uhr an einem Wagen zu schaffen. Aufnahmen einer Videokamera zeigen, wie der etwa 1,90 Meter große Mann etwas aus einem Lieferwagen nimmt, es dann aber zurück legt. Der Unbekannte ...

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