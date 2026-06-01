Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vermisster Elfjähriger wohlbehalten gefunden
Iserlohn (ots)
Der vermisste Elfjährige wurde soeben (12 Uhr) nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten angetroffen. Er war mit einem Freund unterwegs. Die Suchmaßnahmen werden mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die Polizei dankt für alle Hinweise. (cris)
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