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POL-RTK: Sicherheitsberater für Senioren informierten auf dem Alteburger Markt in Idstein - Heftrich

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Bad Schwalbach (ots)

Am Donnerstag, den 28. Mai 2026, informierten die Sicherheitsberater für Senioren (SfS) der Hochschulstadt Idstein gemeinsam mit der Polizeistation Idstein in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Alteburger Markt über aktuelle Betrugsmaschen und Kriminalitätsformen, von denen insbesondere ältere Menschen betroffen sind.

Die Sicherheitsberater Hans Joachim Jöst, Erhard Ambrosius und Stephan Waldschmidt klärten die Besucherinnen und Besucher über verschiedene Betrugsformen auf. Im Mittelpunkt standen dabei insbesondere Telefonbetrugsmaschen wie der sogenannte Enkeltrick oder Schockanrufe sowie Betrügereien an der Haustür. Darüber hinaus standen die Berater auch für Fragen rund um weitere Kriminalitätsformen zur Verfügung.

Unterstützt wurden die Sicherheitsberater durch den neuen Leiter der Polizeistation Idstein, Erster Polizeihauptkommissar Michael Schulz, sowie den Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Fabian Boll. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsberatern für Senioren und der Polizeistation Idstein wurde von den Besucherinnen und Besuchern durchweg sehr positiv aufgenommen.

Das Angebot der Sicherheitsberater richtet sich gezielt an ältere Menschen in Idstein und verfolgt das Ziel, das Sicherheitsgefühl sowohl im häuslichen Umfeld als auch im öffentlichen Raum zu stärken. Dank der freundlichen Unterstützung des Marktleiters Jens Farber konnte der Informationsstand gut sichtbar im Bereich des Ein- und Ausgangs des Wochenmarktes platziert werden und erreichte dadurch eine hohe Aufmerksamkeit bei den Marktbesuchern.

Im Verlauf der Veranstaltung konnten zahlreiche informative Gespräche und individuelle Beratungen durchgeführt werden. Dabei wurden nicht nur ältere Bürgerinnen und Bürger angesprochen, sondern auch jüngere Menschen für die Gefahren sensibilisiert, denen insbesondere ältere Familienmitglieder ausgesetzt sein können. Ziel war es auch, das Thema Betrugsprävention verstärkt in die Familien hineinzutragen.

Die SfS-Berater sowie Michael Schulz ziehen insgesamt ein sehr positives Fazit. Durch die vielen Gespräche und Beratungen konnte ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit älterer Bürgerinnen und Bürger in Idstein geleistet werden.

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