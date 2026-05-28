PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Porzellanfiguren aus Gartenhütte gestohlen +++ Fenster eingeschlagen und anschließend eingestiegen

Bad Schwalbach (ots)

1. Porzellanfiguren aus Gartenhütte gestohlen, Idstein, Grunerstraße, Dienstag, 26.05.2026, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 27.05.2026, 11:30 Uhr

(fh)In der Grunerstraße in Idstein sind in der Nacht zum Mittwoch Einbrecher in eine Gartenhütte gelangt. Zwischen 21:00 Uhr und 11:30 Uhr betraten sie das Grundstück und drangen dort unbefugt in eine dortige Gartenhütte ein. Aus dem Inneren stahlen sie in der Folge rund 100 Tierfiguren aus Porzellan, mit denen sie dann unerkannt die Flucht antraten.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Fenster eingeschlagen und anschließend eingestiegen, Idstein, Friedrich-Ebert-Straße, Dienstag, 26.05.2026, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.05.2026, 14:15 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Idsteiner Mehrfamilienhaus. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt schlugen die Täter ein Fenster des Mehrparteienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße ein, um auf diesem Wege in das Gebäude zu gelangen. Den aktuellen Erkenntnissen nach, endete dort ihr Vorhaben, in weitere Wohnungen wurde nicht eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

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