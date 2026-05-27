PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann bei Auseinandersetzung am Bahnhof von Gruppe verletzt +++ Audi gestohlen +++ Einbrüche +++ Banner gestohlen +++ Motorradfahrerin verletzt +++ Motorradkontrollen über Pfingsten

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann bei Auseinandersetzung am Bahnhof von Gruppe verletzt, Eltville-Erbach, Bahnhofstraße, Samstag, 23.05.2026, 23:00 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend wurde ein Mann am Bahnhof von Eltville-Erbach aus einer Gruppe heraus angegriffen und verletzt. Ersten Ermittlungen nach soll der alkoholisierte 50-Jährige am Bahnsteig eine Gruppe von fünf Männern und drei Frauen verbal angegangen sein. Daraufhin sei er von den Männern zu Boden geschlagen worden. Auch dort hätten sie auf ihn eingeschlagen und getreten. Anschließend wäre die Gruppe geschlossen in die Regionalbahn 10 nach Wiesbaden gestiegen. Der 50-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingewiesen werden.

Die Polizei sucht nun dringend Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville zu melden.

2. Zwei Einbrüche in Idstein-Oberrod,

Idstein-Oberrod, Kettungsstraße, Samstag, 23.05.2026 bis Sonntag, 24.05.2026

(fh)Im Idsteiner Stadtteil Oberrod haben zwischen Samstag und Sonntag Einbrecher zugeschlagen. In der Kettungsstraße wurden gleich zwei Einfamilienhäuser angegangen. In dem einem Fall stiegen sie durch einen Wintergarten, in dem anderen durch den gewaltsam geöffneten Keller, ein. Letzlich wurde Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Hochwertiger Audi gestohlen,

Aarbergen-Michelbach, Kirchstraße, Montag, 25.05.2026, 17:00 Uhr bis Dienstag, 26.05.2026, 07:30 Uhr

(fh)In Aarbergen-Michelbach hatten es Autodiebe zwischen Montag und Dienstag auf einen Audi A6 abgesehen. Die Täter näherten sich dem in der Kirchgasse abgestellten Fahrzeug mit den Kennzeichen "KÜN-WM 579" und entwendeten diesen.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach

4. An Balkontür gehebelt,

Taunusstein-Wehen, Kathrainerstraße, Sonntag, 24.05.2026, 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Sonntags haben Einbrecher ein Wohnhaus in Wehen heimgesucht. Zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr betraten sie das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Kathrainerstraße und versuchten, eine Balkontür aufzubrechen. Als dies fehlschlug, zogen sie unverrichteter Dinge von Dannen.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

5. Einbrecher suchen Bürogebäude auf,

Aarbergen-Michelbach, Scheidertalstraße, Sonntag, 24.05.2026, 23:00 Uhr bis Montag, 25.05.2026, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zu Montag kam es in Michelbach zu einem Einbruchsversuch in ein Firmengebäude. Zur Nachtzeit begaben sich die Täter zur Rückseite des Unternehmens in der Scheidertalstraße und machten sich dort mit einem Werkzeug an einem Fenster zu schaffen. Als es ihnen jedoch nicht gelingen wollte, dieses zu öffnen, suchten sie kurzerhand und ohne Beute das Weite. Hinweise zu der Tat, bei der ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand, nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

6. Spannbanner gestohlen,

Rüdesheim-Presberg / Lorch, Landesstraße 3273, Samstag, 23.05.2026 bis Montag, 25.05.2026

(fh)Zwischen Samstag und Montag haben Diebe zwei an der L 3272 bei Presberg und Lorch aufgestellte Banner der Polizei gestohlen. Die beiden Banner, welche im Rahmen einer Verkehrssicherheitskampagne am Ortsausgang von Presberg und in Höhe des Pfaffentals bei Lorch aufgestellt worden waren, zeigten den Schriftzug "Runter vom Gas".

Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 bei der Polizei in Rüdesheim zu melden.

7. Bei Kollision mit Leitplanke verletzt, Hohenstein, Strinz-Trinitatis, Landesstraße 3275, Freitag, 22.05.2026, 18:30 Uhr

(fh)Am Freitagabend verletzte sich eine Motorradfahrerin in Strinz-Trinitatis bei einem Verkehrsunfall. Gegen 18:30 Uhr war die 29-Jährige aus Speyer auf ihrem Motorrad der Marke BMW auf der Landesstraße 3275 von Strinz-Trinitatis in Richtung Hennethal unterwegs. In einer Kurve verlor die 29-Jährige die Kontrolle über ihr Zweirad und kollidierte mir einer Leitplanke. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An Motorrad und Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Zweirad musste abgeschleppt werden.

8. Motorradkontrollen über Pfingsten,

Rheingau-Taunus-Kreis, Samstag, 23.05.2026 bis Montag, 25.05.2026

(fh)Über das Pfingstwochenende hat die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis erneut den Motorradverkehr entlang der beliebten Strecken kontrolliert. Dafür wurden zwischen Samstag und Montag sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen von uniformierten sowie zivilen Polizeikräften durchgeführt. Insbesondere die Landesstraße 3272 zwischen Presberg und Lorch sowie die Landesstraße 3033 zwischen Kammerburg und Laukenmühle standen im Fokus. In Summe wurden am Wochenende knapp 50 Zweiräder und deren verantwortliche Personen kontrolliert. Es kam vereinzelt zu Beanstandungen bei z.B. technischen Veränderungen, die nach entsprechenden Aufklärungsgesprächen umgehend behoben werden konnten. Die Kontrollkräfte legten ihr Augenmerk auch auf die Einhaltung der geltenden Geschwindigkeitsgrenzen. Es kam dabei zu keinen nennenswerten Verstößen. Auch der Dialog mit den Kontrollierten kam selbstverständlich nicht zu kurz. So zeigte sich der Großteil der Zweiradfahrer äußerst verständnisvoll für die Maßnahmen der Polizei, welche sich über die komplette Saison erstrecken werden.

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