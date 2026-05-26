PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

Bad Schwalbach, B 54 (Aarstraße) / Bahnhofstraße,

Dienstag, 26.05.2026, 15:35 Uhr

(am) Am Dienstagnachmittag kam es in Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Fahrer des Motorrades wurde dabei schwer verletzt.

Ein 24 Jahre alter Taunussteiner befuhr mit seinem Pkw Mini Cooper die B 54 aus Richtung Taunusstein in Richtung Aarbergen. An der Einmündung zur Bahnhofstraße beabsichtigte der Fahrer des Mini nach links in Richtung Bad Schwalbach abzubiegen.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden 27-jährigen Mann aus Rodgau, der mit seinem Kraftrad der Marke Aprilia die B 54 in Richtung Taunusstein befuhr.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Höhe des Schadens an den Fahrzeugen beträgt ca. 25.000, - EUR. Zur Ermittlung des genauen Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 54 für ca. 3 Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Es kam dadurch zu entsprechenden Verkehrsstörungen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

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