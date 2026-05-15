POL-PB: Nachtragsmeldung zu: Lebensgefährlich verletzt bei Alleinunfall vom 15.05.2026:

Hövelhof (ots) - (md) Gegen 9.00 Uhr kam es in Hövelhof auf der Schloßstraße zu einem Alleinunfall, bei dem sich der 68 Jahre alte Fahrer eines Hyundai lebensgefährlich verletzte. Der Wagen bog nach ersten Erkenntnissen aus dem Kreisverkehr in die Schloßstraße in Richtung Sennelager ein. Auf der Schloßstraße kam der Wagen dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen ...

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