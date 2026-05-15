POL-PB: Nachtragsmeldung zu: Lebensgefährlich verletzt bei Alleinunfall vom 15.05.2026:
Hövelhof (ots)
(md) Der Mann, der sich bei dem Alleinunfall in Hövelhof lebensgefährlich verletzte, ist bedauerlicherweise verstorben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
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