Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Gaststätte gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen am Mittwoch, 13. Mai zwischen 4.00 Uhr und 4.30 Uhr in eine Gaststätte an der Hermann-Kirchhoff-Straße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin fand am Mittwochmorgen die Tür der Gaststätte offenstehend vor und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter hatten sich auf unbekannte Weise Zutritt verschafft und flohen dann von der Örtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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