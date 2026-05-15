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Polizei Paderborn

POL-PB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Paderborn: Leblose Person auf Betriebsgelände aufgefunden

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 14. Mai, meldete ein Zeuge zwischen 0.00 Uhr und 01.00 Uhr eine leblose Person auf dem Betriebsgelände einer Spedition an der Borchener Straße in Paderborn.

Der Zeuge wurde in der Nacht durch einen Disponenten der Firma über die Person informiert und alarmierte daraufhin die Polizei. Die leblose, männliche Person befand sich neben einem Lkw. Der eingesetzte Notarzt bescheinigte den Tod des Mannes, das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus dem Hochsauerlandkreis und die Kriminalpolizei waren im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Sattelzugs und Beschlagnahmung des Leichnams an, die weiteren Ermittlungen laufen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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