Polizei Paderborn

POL-PB: Lebensgefährlich verletzt bei Alleinunfall

Hövelhof (ots)

(md) Gegen 9.00 Uhr kam es in Hövelhof auf der Schloßstraße zu einem Alleinunfall, bei dem sich der 68 Jahre alte Fahrer eines Hyundai lebensgefährlich verletzte.

Der Wagen bog nach ersten Erkenntnissen aus dem Kreisverkehr in die Schloßstraße in Richtung Sennelager ein. Auf der Schloßstraße kam der Wagen dann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Begrenzungspoller und stieß dann gegen einen Baum. Danach fuhr das Auto in eine Hauswand eines Gebäudes an der Schloßstraße.

Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Mann und setzten den Notruf ab. Der Fahrer verletzte sich lebensgefährlich, die Polizei geht derzeit von einem medizinischen Notfall aus. Der Wagen hatte kurzzeitig Feuer gefangen, war aber von der Feuerwehr sofort gelöscht worden.

Derzeit ist in Hövelhof die Schloßstraße ab Kreisverkehr in Richtung Ortsmitte und in Richtung Sennelager gesperrt. Das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Bielefeld ist für die Unfallaufnahme im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell