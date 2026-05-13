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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Unfall mit E-Scooter gesucht

Delbrück-Boke (ots)

(md) Am Freitag, 8. Mai gegen 13.00 Uhr auf der Boker Straße in Delbrück-Lippling zu einem Zusammenstoß zwischen einem 79 Jahre alten Radfahrer und einen unbekannten Jugendlichen, der auf seinem E-Scooter unterwegs war. Dabei verletzte sich der Senior. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen Mittag war der Radfahrer auf dem Radweg der Boker Straße in Richtung Delbrück unterwegs. Im Bereich zwischen Knochenhorst und Jakobstraße kamen ihm zwei Gruppen von Jugendlichen auf E-Scootern entgegen. Einer der Jugendlichen der zweiten Gruppe, ungefähr 15 Jahre alt, stieß frontal mit dem Mann zusammen, nach dem Austausch der Personalien trennten sich die beiden einvernehmlich.

Erst später bemerkte der Senior Verletzungen und begab sich in Behandlung und kontaktierte die Polizei. Über die angegebenen Personalien ist kein Jugendlicher zu ermitteln, daher sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Behörde unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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