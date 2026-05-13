Polizei Paderborn

POL-PB: "Wir sind da - mit Sicherheit" - Sondereinsatz der Paderborner Polizei in der Innenstadt

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Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 12. Mai führte die Polizei Paderborn innerhalb eines Sondereinsatze zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr rund 60 Personen-Kontrollen in der Paderborner Innenstadt durch. Bei den Kontrollmaßnahmen unterstützten die Ausländerbehörde Paderborn und das Ordnungsamt. Im Fokus der Kontrollen lagen die Bereich Westernmauer, Brückengasse, Königsplätze, die Grünanlagen Le-Mans-Wall und Riemekepark sowie der Bereich am Eisernen Kreuz.

Insgesamt sprachen die eingesetzten Beamten 33 Platzverweise aus und schrieben sechs Strafanzeigen, unter anderem weil die Einsatzkräfte ein Messer und einen Schlagring bei den kontrollierten Personen fanden. Weiterhin fertigte die Polizei drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, beispielsweise wegen Urinieren auf öffentlichen Plätzen und dem Konsum von Cannabis in der Nähe eines Kinderspielplatzes. Drei Personen kamen vorübergehend in Gewahrsam, außerdem fertigen die Beamten drei Festnahmeanzeigen zur Durchsetzung von Platzverweisen, zwei Beobachtungs- und Feststellungsberichte und einen Bericht an das Ausländeramt Bielefeld.

Innerhalb des Behördenschwerpunkts 2026: "Wir sind da - mit Sicherheit in der Paderborner Innenstadt" legt die Polizei mit den örtlichen Ordnungsbehörden den Fokus auf Ordnungsstörungen und Straftaten - insbesondere Gewalt-, Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikte. Ziel ist eine Aufhellung des Dunkelfelds, um so kriminelle Strukturen durch sichtbare Präsenz und gezielte Schwerpunkteinsätze zu zerschlagen.

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