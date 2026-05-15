Polizei Paderborn

POL-PB: 13-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Paderborn-Wewer (ots)

(md) An der Kreuzung Alter Hellweg und Lanfert in Paderborn-Wewer kam es am Mittwoch, 13. Mai zu einem Zusammenstoß zwischen einer 13 Jahre alten E-Scooter-Fahrerin und einem 25-jährigen Mercedes-Fahrer, bei dem sich das Mädchen leicht verletzte.

Die E-Scooter-Fahrerin war auf dem parallel verlaufenden Gehweg der Straße Alter Hellweg unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung Lanfert den Gehweg verlassen, um die Straße nach links zu überqueren. Parallel war in gleicher Richtung der Autofahrer unterwegs und es kam zum Zusammenstoß, als das Mädchen die Straße queren wollte. Sie verletzte sich bei dem Sturz leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von 3.100 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren auf einem E-Scooter erst ab 14 Jahren erlaubt ist. Weitere Hinweise gibt es auf der Homepage: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-mit-dem-e-scooter

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