POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Xanten (ots) - Am Donnerstag um 17.20 Uhr stürzte ein 37-jähriger Rheinberger mit seinem Pedelec auf der Römerstraße, wodurch er schwer verletzt wurde. Der Mann fuhr auf der Römerstraße in Richtung der Kreuzung zur Straße "Am Mühlenfeld". Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts an den Fahrbahnrand, rutschte ...

mehr