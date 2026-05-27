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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Seniorin

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Die heute veröffentlichte Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Dame konnte in einem angrenzenden Feld aufgefunden werden. Sie kommt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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