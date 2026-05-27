PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Seniorin

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Die heute veröffentlichte Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Dame konnte in einem angrenzenden Feld aufgefunden werden. Sie kommt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

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