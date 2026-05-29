PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Telefonbetrüger versuchen es auf unterschiedlichstem Wege

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein & Oestrich-Winkel,

Dienstag, 26.05.2026 bis Donnerstag, 28.05.2026

(fh)In den vergangenen Tagen wurden mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis von Betrügern angerufen. Zwar waren die Maschen teilweise unterschiedlich, das Ziel jedoch letztlich dasselbe: Ihr Geld! Exemplarisch rief am Dienstag eine angebliche Polizeioberkommissarin bei ein einem Senior aus Taunusstein an und tischte ihm eine dreiste Lügengeschichte auf. Der Story, dass eine Familienangehörige einen Unfall gehabt hätte und er nun eine Kaution für sie hinterlegen müsse, schenkte der aufgeweckte Mann jedoch keinen Glauben und beendete umgehend das Gespräch.

Bei einem Mann aus Oestrich-Winkel waren die Betrüger leider erfolgreich. Ihm gegenüber gaben sie sich als Mitarbeiter des Sperrnotrufs "116 116" aus. Es sei zu zwielichtigen Aktivitäten auf seinem Tagesgeldkonto gekommen. In Panik veranlasste der Mann mehrere Überweisungen auf das Konto der Täter, angeblich um die unrechtmäßigen Buchungen zu stoppen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

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