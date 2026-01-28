Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Schmuggel wird auch sonntags geahndet

Nürnberg (ots)

Über 4.300 Stück unversteuerte Zigaretten und 48 Liter Spirituosen hat eine Kontrolleinheit des Hauptzollamts Nürnberg am Sonntag an der A 3 aus dem Verkehr gezogen.

Ein Transporter aus Osteuropa wurde zunächst durch die Fahndungsgruppe der Verkehrspolizei Erlangen kontrolliert, die - entgegen der Angaben der Fahrzeuginsassen - Zigaretten in Taschen und Tüten im ganzen Fahrzeug verteilt fand. Die daraufhin herbeigerufenen Zöllner stellten außerdem im Fahrzeug noch 48 Liter "Hochprozentiges" fest.

Der Alkohol wurde versteuert, die Zigaretten sichergestellt, gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet. Der Steuerschaden beträgt über 1.100 Euro.

Zusatzinfo: Der Warenverkehr innerhalb der EU ist grundsätzlich frei, für verbrauchsteuerpflichtige Waren gibt es jedoch Richtmengen, bei denen man noch von einem privaten Verbrauch ausgehen kann. Diese waren hier weit überschritten.

