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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen: Drei Fahrverbote in 4,5h

Kierspe (ots)

Die Polizei hat am Montagvormittag eine Geschwindigkeitsmessung mittels ESO-Technik in Hölterhaus durchgeführt. Zwischen 7 und 11.30 Uhr kontrollierten die Beamten auf der L528 insgesamt 1090 Fahrzeuge. Die Bilanz der viereinhalbstündigen Kontrolle zeigt:

57 Fahrerinnen und Fahrer erwartet ein Verwarngeld. 18 fuhren so schnell, dass sie angezeigt werden. Drei Verkehrsteilnehmer erwartet ein Fahrverbot. Den unrühmlichen Höchstwert erzielte der Fahrer eines Pkw aus Berlin. Er wurde außerhalb der geschlossenen Ortschaft bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 123 km/h gemessen.

Die Polizei kündigt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weitere Kontrollen an. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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