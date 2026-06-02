Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreiste Erpressung nach Bildversand

Menden (ots)

Ein 67-Jähriger wurde nach dem Austausch intimer Bilder um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Eine ihm unbekannte Nummer meldete sich mit dem Bild einer Frau bei WhatsApp und man tauschte sich über den Messenger aus. Dabei versandte der Mendener auch intime Aufnahmen. Diese nutzte die unbekannte Person und erpresste so Geld. Der Mendener wurde zum Kauf von Gutscheinkarten genötigt. Als er nicht mehr zahlen wollte, meldete sich eine neue Nummer. Dies sei der angebliche Anwalt der Frau, der ihm mit Gefängnis drohte, solle er nicht weiterzahlen. Hier brach der Mendener den Kontakt ab und suchte die Polizei auf, die nun ihre Ermittlungen aufgenommen hat und vor der Masche warnt. Immer wieder werden Anzeigen erstattet, nachdem die unbekannte und vermeintlich attraktive und zugewandte Person ihr Interesse über soziale Netzwerke bekundet hat und Geld fordert. Die Polizei rät insbesondere im Umgang mit dem eigenen Bild um Vorsicht. Im Zweifel: 110. (lubo)

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